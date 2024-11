Hablamos con un falso voluntario detenido por la Guardia Civil: "Me están increpando"

La DANA ha desatado una ola de solidaridad en toda España, pero también ha desembocado en estafas, okupación y robos.

La Guardia Civil ha detenido a varios individuos por delitos de este tipo. Uno de los más recientes: un hombre que se hacía pasar por voluntario de la Cruz Roja para estafar.

Antes de que le detuvieran, Marina Vidal, reportera de Y ahora Sonsoles, ha hablado con él. "Me han parado de la nada, por llevar el chaleco", se justifica.

Cuando la Guardia Civil le pidió la acreditación que demostrase que era voluntario, este alegaba que no llevaba el teléfono móvil, pero los agentes no han dudado en detenerle. Además, se advierte de que no es el único autor de este tipo de estafas.