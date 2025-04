Habla por primera vez la madre de la menor que se quitó la vida fruto del acoso: "El bullying mata"

Hace apenas dos meses, Lucía, una menor de 12 años que tenía autismo, se quitaba la vida tirándose de un balcón al volver del colegio en Tenerife. Detrás de aquel suicidio existía toda una historia de bullying por parte de sus compañeros que sus padres luchan por visibilizar.

Su madre, Laura, hoy decide hablar en nuestro programa para denunciar la falta de movilización del colegio. "Ha sido un conjunto de muchos errores", asegura.

Laura sostiene que, si el centro escolar hubiera actuado, su hija hoy seguiría viva. "No creo que sea que no lo viesen, sino que no quisieron ponerlo en manos de nadie", señala.

Laura ha decidido tratar de hacer justicia y reunir firmas para conseguir una ley contra el bullying en los colegios. Así, podrá salvar a otros niños de pasar por el mismo trauma que Lucía porque advierte que "el bullying mata".