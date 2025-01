Habla el empresario 'autosantificado' en Caldearenas: "No entiendo en qué se basó para pintar esa cara"

Caldearenas, un municipio de Huesca, ha sido el escenario de un caso insólito: un empresario condenado por fraude ha pintado su cara en un santo de la iglesia.

Los vecinos y el alcalde piden responsabilidades, incapaces de creer que haya podido ocurrir algo así. Según nos contaron, la lonja se pintó en dos partes, y fue en la segunda fase cuando se retrató como San Matías.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Eduardo Lacasta, el empresario, que asegura que no tuvo nada que ver. Según él, los santos no tienen cara y es el pintor el que elige cómo pintarlas. "No sé en qué se basó el pintor para pintar esa cara", señala.

Sin embargo, la polémica en Caldearenas no cesa. Durante los últimos días, alguien ha cambiado la cara del santo de nuevo, aparentemente pegando una imagen nueva encima.

Los vecinos no saben quién puede estar detrás de este último movimiento. ¿Será el empresario arrepentido? ¿Quién ha cambiado la cara del santo?