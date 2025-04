Habla una antigua trabajadora de la guardería de Torrejón: "Ya hace 7 años se notaban los malos tratos"

El video de una trabajadora de una guardería en Torrejón de Ardoz (Madrid) ha hecho saltar las alarmas. En él, la cuidadora zarandea, grita y golpea a una niña de apenas un año contra la pared.

La cuidadora ha quedado inhabilitada como medida cautelar, a la espera del juicio definitivo. Pese a que esta sostiene que fue algo puntual y debido a un "mal día", no se descarta que pueda haber ocurrido en más ocasiones.

Para tratar de descifrar la actitud y el carácter que mantenía dicha trabajadora con los niños normalmente hemos hablado con una antigua compañera suya que trabajó en la guardería hace 7 años. "Ya en ese año se notaban los malos tratos y ciertos comportamientos inapropiados hacia los niños", señala.

Según nos cuenta, la cuidadora tenía "niños favoritos" a los que trataba muy bien, pero luego otros a los que no tenía tanto cariño. "Con los que no le gustaban les hacía la vida imposible", recuerda, asegurando que el resto de compañeras no reaccionaban porque en la guardería era algo recurrente.

“En una siesta había una niña de tres años que no se quería tumbar", nos cuenta, "la metió en una cuna llorando, se fue a su casa y cuando fui a ver la niña se había meado en la cuna del miedo.”

La investigación continúa abierta y los padres siguen luchando por hacer justicia. ¿Conseguirán esclarecer los hechos?