Goretti casi pierde la mano por un canapé: "Vivo sola y estuve dos horas gritando"

Goretti estaba haciendo limpieza en casa cuando un canapé casi le arranca la mano. Tras mover la cama con el canapé abierto, este chocó con la pared y su mano quedó atrapada.

Estuvo dos horas gritando, pensando que perdería la mano. No fue hasta que Patricia, una mujer que iba a enseñar un piso en venta, la escucho, que logró sacar la mano de allí.

Ahora, Goretti porta secuelas del terrible episodio. La mujer lleva un cabestrillo y no puede cerrar la mano. Además, asegura que no tiene sensibilidad en los dedos. "Yo pensaba que me la iban a amputar", confiesa, "pensaba en cuánto tiempo me quedaba".

Pese al miedo y el dolor, Goretti tiene suerte de contarlo, ya que no es la primera vez que alguien lamenta accidentes domésticos de este tipo. ¡Mucho cuidado!