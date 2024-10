Las fans de Liam Payne, devastadas ante su fallecimiento: "Para mí, se pudo haber evitado"

Liam Payne ha fallecido trágicamente en Buenos Aires. El exvocalista de la banda One Direction cayó desde un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, provocando un politraumatismo y una hemorragia interna y externa que le causaron la muerte.

El encargado del hotel llamó a emergencias momentos antes del accidente, informando de que había un cliente agresivo que podría haber consumido drogas y estada destrozando la habitación.

Las horas previas al fallecimiento son claves para entender el incidente. La policía encontró drogas en la habitación de Liam y, según nos contó Gonzalo Vázquez, el cantante estuvo con dos damas de compañía.

Aunque todavía no hay una causa definitiva, la investigación plantea que Liam se precipitara desde el balcón en un estado de semi o total inconsciencia. Según la postura del cuerpo, que no refleja un intento de protegerse, el cantante podría haberse caído por accidente.

Su entorno y sus seguidores asimilan un fallecimiento lleno de incógnitas y sus fans se rompen ante la trágica noticia. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con dos de ellas, que han visitado el hotel de los hechos para despedirse de su ídolo, entre lágrimas.

"Les conozco desde los 12 años y cuando me enteré dije: no es real", han confesado, "vine porque necesitaba ver algo que me haga ver que ya no está más".

Las fans lloran su pérdida, siendo conscientes de que tenía muchos problemas. "¿Por qué le dejaron solo?", han preguntado al aire, creyendo que, si hubiera habido alguien con él, no habría fallecido.