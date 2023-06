Juntos, pero no revueltos: la familia Borbón y los Urdangarin se reencuentran en Ginebra

A pesar de que la graduación de Irene Urdangarin iba a ser la ocasión en la que veríamos a la familia Borbón y Urdangarin de nuevo juntas, no ha podido ser. El cónclave borbónico ha evitado a toda costa la ansiada fotografía.

A las once de la mañana, los Urdangarin llegaban al hotel entre paraguas para evitar las cámaras.

Ahí hemos podido ver a la infanta Cristina, con quien viajamos ayer en el avión a Ginebra, arropada por sus hijos Juan y Pablo, pero ignorando a Iñaki Urdangarin, que estaba ayudando a su madre junto a Irene y Miguel, los otros hijos de la expareja.

Después de dos horas en el hotel, la familia abandona el edificio para ir al acto de graduación. La infanta se ha mostrado muy orgullosa, con una sonrisa de oreja a oreja, y se ha subido al coche. Detrás de ella, ha salido el exduque de Palma de la mano de su hija Irene.

Pablo y Miguel Urdangarin han preferido irse dando un paseo, y Victoria Federica ha sido la única en acercarse a Iñaki Urdangarin.

Al resto de la Familia Real la hemos visto media hora después. El rey emérito Juan Carlos I se ha mostrado sonriente y mucho más delgado. Junto a él, la reina Sofía, la infanta Elena y Froilán.

Una salida tardía intentando evitar la imagen junto a Iñaki Urdangarin.

Más detalles de Carlos García López

Carlos García López ha contado que los reyes eméritos, don Juan Carlos I y doña Sofía, se han sentado juntos, pero la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estaban separados, aunque bastante cerca el uno del otro.

Además, la canción que ha sonado durante toda la graduación es 'This is me' de la película El Gran Showman.