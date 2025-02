Un exoesqueleto permite que Berta cumpla su sueño: "No me quería casar hasta que no pudiera ir andando al altar"

Bertase quedó tetrapléjica en 2017, cuando se tiró a una piscina y un mal golpe le cambió la vida. Desde entonces, ha recibido muchas negativas y anuncios de las cosas que no podría hacer, pero Berta siempre tuvo clara una cosa: si no podía ir andando al altar, no se casaría nunca.

Conoció a su marido después del accidente y pronto se enamoraron perdidamente. "Me hace volver a sentirme normal", asegura, emocionada. Por lo que la pedida de mano no tardó en llegar.

Tras el accidente, siguió estudiando la carrera de medicina y sometiéndose a diferente tratamientos y rehabilitaciones. Su ambición no tiene límites y lo ha demostrado, hasta el punto de que ha cumplido su sueño de caminar hacia el altar en su boda.

Gracias a un exoesqueleto, la joven ha podido, incluso, disfrutar del baile de recién casados. "Conocía a la empresa que hizo el exoesqueleto y les contacté para que me lo dejasen", nos cuenta.

La sorpresa y la emoción de los asistentes a su boda pone los pelos de punta. Pero Berta advierte: quedan muchas cosas por hacer y no va a parar hasta conseguirlo. ¡No te pierdas su entrevista en el video!