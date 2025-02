El exnovio de Bárbara la contrata para organizar su boda: "No sé si debo ser profesional o quedarme en casa"

Organizar bodas puede ser un trabajo muy bonito, pero, si se dan casualidades como las de Bárbara, también puede ser muy cruel. La joven tiene como cliente a su exnovio de hace 10 años, que se casa con otra mujer.

"Es muy fuerte que me hayan elegido para su 'felices para siempre'", asegura la joven, que se ha hecho viral en redes sociales contando la historia.

Aunque se ha planteado rechazar el trabajo, confiesa que es una boda muy grande y que, de no ser por el detalle de que se casa su ex, le gustaría organizar. "Si hay que hacerlo, se hace, porque somos profesionales", señala Bárbara.

Pese a que ella no ha tardado en reconocer el nombre de su exnovio en la reserva, Bárbara cree que él no sabe que es ella la que organizará la ceremonia. "La que me ha contratado es ella, me temo que él no lo sabe", advierte.

El dilema es el siguiente: aceptar el trabajo o evitar el mal trago. Y tú, ¿qué harías?