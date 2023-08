Escuchamos a Santiago Sánchez, madrileño encarcelado en Irán: "He caído en un pozo"

"Hay días en los que me encuentro con mucha fuerza y hay días en los que me encuentro un poco abandonado", estas han sido las primeras palabras que hemos escuchado de Santiago Sánchez, madrileño encarcelado en Irán.

Lleva 10 meses allí acusado de espionaje. Desde que está entre rejas, tiene que soportar las duras condiciones penitenciarias de este país de Oriente Medio.

Le detuvieron el 2 de octubre del año pasado. El motivo de su encarcelación viene provocado por una foto que hizo en la que aparecía un edificio militar en medio de las protestas contra el régimen del país.

“Y ahora he caído en un pozo, en el cual no veo la luz. Me están dando esperanzas. Llevo 10 meses y lo único que pido y quiero es notar que tengo a mi país cerca, a la gente”, ha confesado Sánchez.

La libertad de Santiago estaba fechada para el 12 de julio, según su familia. No obstante, todavía no tiene fecha para su juicio.

A sus deseos, Santiago ha relatado su situación y ha solicitado otra petición: “Esto es un poco locura. Entonces, no sé si llegará a alguien o si llegará a oídos de alguien, pero que echen un vistazo y valoren la situación”.

Miguel Bergado, amigo de Santiago, nos ha contado en el programa que “no hay esperanza ninguna. Se supone que el Gobierno están trabajando en ello”.

“Desde aquí pedimos más implicación” ha pedido su amigo.

Sus padres ya pidieron ayuda a este programa para que le liberaran.

Sin embargo, 10 meses después, su hijo sigue en este calvario.