Encontramos a la madre biológica de África: "Yo no di mi consentimiento para su adopción, creo que el padre la vendió"

África visitaba ayer nuestro programa para pedir ayuda. Desde que descubrió que era adoptada con 8 años, intenta llegar a su familia biológica y tan solo le queda una persona para cerrar el círculo: su hermana Fátima.

Su familia biológica la dio en adopción con dos años y, tras muchos años viviendo con otra familia, fue su madre adoptiva quien se lo confirmó. "Cuando murió mi padre adoptivo, ella me dijo que ya no me quería y que me fuese a buscar a mi familia biológica", confesó.

Tras muchos años de incertidumbre e investigación, llegó hasta su padre y su hermano Antonio. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Rosa María, su madre biológica, que puede ayudar a África a llegar hasta su hermana.

"De la noche a la mañana, la asistenta social se la llevó", nos cuenta, "yo no di mi consentimiento ni firmé nada". Según ella, fue su exmarido Antonio quien está detrás de todo. "El párroco me dijo que su padre había vendido a mi hija África", asegura, confesando que siempre la ha echado mucho de menos.

Rosa María ha desvelado que a Fátima también se la llevó una asistenta social. Esta defiende que no fue ella quien las abandonó y que siempre ha pensado en sus hijas.

Al escuchar a su madre, África no se ha creído su versión. Sin embargo, tiene la esperanza de que con su hermana obtenga todas las respuestas que necesita. ¿Conseguirá encontrar a Fátima?