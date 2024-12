Encarni busca a su hermana melliza: "Mi padre la vendió y dijo que estaba muerta"

Encarni tenía 33 años cuando descubrió que tenía una hermana melliza. Fue cuando enterraba a su padre, que los vecinos le contaron que este vendió a la niña a gente con dinero.

En vida su padre nunca habló del tema, excepto cuando bebía y hacía comentarios confusos. Fue su hermana mayor quien le habló por primera de su hermana perdida, recordando que nacieron dos niñas, pero que su padre dijo que una de ellas estaba muerta.

Desde que descubrió la verdad, Encarni no ha dejado de buscar a su hermana, aunque no ha encontrado ninguna pista. "La comadrona me dijo que no fuera preguntona", confiesa.

A día de hoy sigue pensando que su padre fue el artífice de todo y que su madre falleció pensando que su hija nació muerta. "Si hubiera sabido algo, se habría comentado algo en casa", señala Encarni.

