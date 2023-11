Emilio Collazos, el atracador de bancos más buscado que ahora es abogado: "Ahora quiero paz"

En los años 80 en España imágenes de atracos perpetrados por bandas organizadas recorrían nuestro país. Estas robaban en bancos a punta de pistola y entre ellos estaba Emilio Collazos, uno de los atracadores de bancos más perseguidos de la historia de España.

Su historial es largo, pues ha pasado 30 años de su vida asaltando sucursales. Nos ha visitado en 'Y ahora Sonsoles', y ha contado que desde pequeño ha escuchado a su padre y su abuelo quejarse de todo lo que los bancos se quedaban y cómo su familia no podía casi vivir. "Creo que eso me arraigó", ha dicho.

El primer atraco fue en 1976 y, con arma en mano, se llevó un botín de 14.400 euros. "Fue rápido", ha asegurado y, aunque siempre le gustaba robar en solitario, cuando iba con más gente podía controlar mejor lo que ocurría a su alrededor.

Después de este vinieron otros 50 más y cada vez más grandes. En los 90 atracó los bancos de Eibar, Mondragón y Logroño, lugares de los que se llevó hasta las cámaras de seguridad para ver su jugada en casa.

También atracó el banco de Vizcaya, del que se llevó 126 mil euros. Sin embargo, en 1991 lo capturaron, aunque Emilio consiguió fugarse y fue en ese momento cuando consiguió su mayor botín: 160 mil euros en San Sebastián.

"Estoy especializado en derecho penitenciario y tengo bastantes clientes"

Uno de los principales fundamentos de este antiguo atracador era no hacer daño a los trabajadores y, para entrar, decían que pertenecían a ETA o al Grapo en Galicia. Hasta el 1991, ha confesado, iba armado, pero, puesto que no la usaba, llevaba una simulada.

"He vivido como un rico, me he permitido todos los lujos", ha dicho, algo que ha agradecido sobre todo a los bancos.

Durante 14 años, Emilio Collazos estuvo en busca y captura, tiempo en el que vivió en Latinoamérica, donde se hacía pasar por abogado penalista. Durante este tiempo que estuvo fugado se quedó en Uruguay, donde compró una casa. "No es robar el dinero sino gastarlo, hay que tener mucho cuidado", ha dicho.

Vivía a cuerpo de rey y llegó a gastarse medio millón en el carnaval de Río de Janeiro. Pero su caída definitiva llegó en 2008, cuando lo detuvieron en un atraco de horas en un banco de Gran Canaria.

Emilio Collazos ha pasado 10 años en la cárcel y ha salido siendo abogado, una profesión que un día fingió y que hoy es la mayor de sus fortunas. "Estoy especializado en derecho penitenciario y tengo bastantes clientes", ha dejado claro.

Ahora, además, lo que quiere es paz y ser feliz.