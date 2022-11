Elena Furiase, molesta por la filtración del bautizo de su hija: “No comercializo con mis hijos"

Elena Furiase acaba de volver a ser madre, y en ‘Y ahora Sonsoles’ hemos podido hablar con ella para que nos cuente cómo está siendo su nueva vida con dos hijos.

Ha sido en el primer acto de la hija de Lolita después de dar a luz, y la joven ha confesado que no es nada fácil dejarla en casa por primera vez y con su hijo mayor. “Nala, que es tan pequeñita, ni lo nota, pero el otro me mira y me dice: ¿Ya te vas?”, ha asegurado.

La actriz ha confesado, además, cómo es Lolita como abuela. “Se le cae la baba con los dos”, ha dicho. ¡Aunque no solo a ella! Asegura que Rosario Flores es también muy cariñosa con ellos.

En noviembre hay una fecha triste para la familia, y es que su tío Antonio cumpliría 61 años. A Elena le da pena no haber podido disfrutar más de él, pero, ante eso, “le recuerdan y sienten todo el amor que tenían para él”.

En cuanto al bautizo de Nala, Furiase se muestra molesta porque se filtrara la fecha y el lugar. “Sabéis que no comercializo con mis hijos a día de hoy, no es ni mi proyecto ni mi idea”, ha querido dejar claro la actriz.