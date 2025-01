Edmundo Arrocet se sincera sobre su dura infancia: "De mi padre aprendí cómo no quería ser con mis hijos"

Edmundo Arrocet es conocido por su famoso bigote, que le dio el nombre artístico de Bigote Arrocet. Sin embargo, el rasgo más reconocido de Edmundo es el humor.

La música y el humor son los pilares de la sólida carrera que forja el artista. En 1974 llega a España desde Chile, donde se gana la simpatía del público con sus personajes en el conocido programa Un, dos, tres.

Pese a los éxitos, su infancia no fue nada fácil, ya que tuvo que irse de casa con 12 años. Sus padres se estaban divorciando y le hicieron elegir entre uno y otro. Él no quiso hacer daño a nadie: "Decidí no irme con ninguno y ahí se armó".

Edmundo todavía guarda una herida abierta con su padre, ya que tuvieron una relación complicada. "Mi padre era muy duro conmigo y aprendí de él cómo no tenía que ser con mis hijos", confiesa.

Su familia no le acogió en sus triunfos, pero Bigote Arrocet se rodeó de grandes amigos en el mundo del espectáculo que sí lo hicieron. Algunos de ellos son Mabel Lozano, Chiquito de la Calzada o su gran amiga Mayra Gómez Kemp, recientemente fallecida. "No fue suficiente despedida", nos cuenta.

Más allá de lo profesional, Edmundo guarda grandes hitos de su vida personal. Un año antes de triunfar en España, se casa con la presentadora chilena Gabriela Velasco, con quien concibe a su primera hija, María Gabriela.

En 1977 se casa en segundas nupcias con Rocío Corral Perna. Fruto de esta unión nacen Maximiliano y Estefanía, pero también llega el gran golpe de su vida, cuando Rocío fallece en 2012.

La última relación que se conoce de Edmundo es la de María Teresa Campos, con quien recuperó la ilusión durante un lustro. Sin embargo, la relación terminó envuelta en polémicas.

Los altibajos no han hecho que Edmundo pierda la ilusión de vivir ni el humor. En Y ahora Sonsoles nos cuenta cómo ha conseguido llevar la risa por bandera, pese a las adversidades. ¡No te lo pierdas en el video!