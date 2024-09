La dura lucha de Fina y su marido contra el alzhéimer: "Antes me muero que olvidar a mis hijos"

Fina comenzó a tener pequeños despistes hace tres años, pero poco a poco se dio cuenta de que aquello no era normal. El médico le diagnosticó alzhéimer, una enfermedad a la que teme profundamente. "No quiero olvidar quién soy", ha advertido la mujer.

Su marido José está a su lado más que nunca, pero admite que no es fácil pensar que, cualquier día, puede no reconocerle. "Vas notando que la vas perdiendo poco a poco", nos ha contado José.

El mayor miedo de Fina es olvidarse de los suyos: "Antes me muero que olvidar a mis hijos". La dureza de la enfermedad le ha llevado, incluso, a desear no despertar por las mañanas para no sufrir más.

Según nos cuentan, los episodios de pérdida de memoria son cada vez más graves. Un día Fina se perdió en la calle y se echó a llorar, incapaz de recordar el camino de vuelta a casa.

Sin embargo, Fina siempre estará rodeada de los que más le quieren. "Es muy duro", ha afirmado José, que pese a los momentos duros de la enfermedad, intentará contra viento y marea conservar los recuerdos de su mujer vivos.