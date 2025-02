La dura confesión de Mari Ángeles a su marido: "Te quiero, pero no estoy enamorada"

A sus 69 años, Mari Ángeles se ha casado tres veces. A día de hoy, lleva dos años con Rafael, su actual marido, pero viene a Y ahora Sonsoles a confesarle que no está enamorada de él.

Tras dos desengaños amorosos, Mari Ángeles conoció a su actual marido y, aunque sabe que no fue un flechazo, pronto comenzaron a salir. "Me siento afortunada por haberle conocido, pero no me siento afortunada en el amor", asegura.

Mari Ángeles tiene claro que nunca ha estado enamorada de su marido, pero vive tranquila, ya que puede salir con sus amigas y siente mucha libertad. "Le quiero, pero no estoy enamorada", confiesa Mari Ángeles.

Rafael tiene sentimientos más fuertes por Mari Ángeles, pese a lo que le ha dicho su mujer. Este ha advertido que él sí que la quiere y que, si fuese de otra forma, no estaría con ella. ¡No te pierdas su reacción en el video!