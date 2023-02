El divorcio de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, cada vez más cerca tras su aparición en Baqueira

El matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se rompió hace ya un poco más de un año, cuando salieron a la luz las imágenes del exduque de Palma con Ainhoa Armentia paseando de la mano por el paseo marítimo.

Sin embargo, la pareja quedó en que no se divorciaría hasta que la hija pequeña del matrimonio cumpliera los 18 años, algo que sucederá en el mes de junio de este año, tal y como avanzamos en exclusiva en ‘Y ahora Sonsoles’.

Estos planes, no obstante, parecen haber cambiado de idea y el divorcio está cada vez más cerca. La razón la encontramos en las últimas apariciones de Urdangarin con su nueva pareja en Baqueira Beret, que ha hecho que la infanta quiera separarse definitivamente del vasco cuanto antes.

Esta misma mañana hemos visto en exclusiva a Ainhoa Armentia, que ha asegurado no querer hacer declaraciones.

La infanta Cristian cuenta con el apoyo de su familia y, por supuesto, de su padre, el rey Juan Carlos I. Según contó Nacho Gay en el programa, fue él quien le pidió que tuviese cuidado con Iñaki Urdangarin y que fuese prudente, porque el divorcio estaba listo apenas un mes después de que estas fotos con Ainhoa Armentia fuesen publicadas.

Esto se puede deber a que el exduque de Palma tiene unas memorias escritas, que hizo mientras se encontraba en prisión, y tendría una oferta económica sobre la mesa para publicarlas. ¿Las leeremos algún día?

Nacho Gay ha contado en directo en el programa que no esperar al día del cumpleaños de su hija sería absurdo, porque tendrían que llegar a un acuerdo para tan solo unos meses. Además, el periodista cree que si hay contraprestaciones económicas no lo sabríamos porque se firmarían ante un notario, aunque a lo largo de los años acumularon mucho dinero.

El periodista ha asegurado que ambos se necesitan porque no quieren empezar una guerra: él sabe mucho, por lo que podría comenzar un gran conflicto, y ella podría arruinarlo a él económicamente.

En cuanto al libro, el exduque de Palma no aceptó la oferta que se le hizo, pero es cierto que escribió las memorias dentro de la cárcel. Estas serían la base de un supuesto libro del futuro, algo que no cree que ocurra porque no ganaría tanto dinero como manteniéndose callado.