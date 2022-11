Disminuyen los casos de demencia, pero… ¿Cuáles son las causas?

No todo van a ser malas noticias. Un estudio ha revelado que los casos de demencia se han reducido en un 30% en los países más desarrollados, aunque los científicos no entienden muy bien el porqué, puesto que aún no hay ningún tipo de tratamiento para enfermedades como el alzhéimer.

Sí es cierto que hay algunos factores que reducen la posibilidad de desarrollar este tipo de enfermedades, y Bricio Segovia nos ha contado en ‘Y ahora Sonsoles’ cuáles son.

Una de ellas, y quizás una de las más importantes, es el nivel educativo. El analfabetismo aumenta hasta tres veces la posibilidad de tener demencia en un futuro.

También hay factores controlables, como por ejemplo comer sano y reducir el consumo de alcohol. Tener una vida activa también ayuda. ¡Aunque no hace falta ir al gimnasio cada día! Con movernos basta.

Hay otros factores que no podemos controlar, pero que también contribuyen al desarrollo de la demencia, como es la contaminación atmosférica.

Finalmente, los aspectos sociales son otros de los que influyen. Es importante salir con amigos, socializar...

¿Serán estas las causas de la disminución de casos?