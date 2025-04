El Dioni recuerda cómo robó un furgón con 298 millones de pesetas: "Yo sabía que me iban a coger"

Dionisio Rodríguez Martin, más conocido como El Dioni, trabajaba como escolta de transportes blindados en la empresa Candi. Parecía un trabajador más, pero un día se convirtió en el autor de uno de los robos del siglo.

Durante una de sus jornadas laborales, fingió sufrir ciática para quedarse en uno de los camiones que debía guardar, que contenía casi300 millones de pesetas. Justo cuando sus compañeros bajaron y se quedó solo, arrancó el camión y se fugó.

El motivo detrás de aquel robo era una bajada de sueldo en la empresa. "Me cambiaron de puesto después de todo lo que había pasado yo allí y me dio un brote", confiesa, "solo avisé a mi novieta de que iba a robar un furgón y no se lo creyó".

Fueron 55 días en los que la cara de El Dioni aparecía en todos los medios, mientras él vivía una vida de millonario en Brasil. Sin embargo, la policía finalmente le localizó. "Yo sabía que me iban a coger, me faltaban gestores que me ayudaran", señala.

El Dioni fue detenido y, aunque cumplió condena y fue obligado a devolver parte del dinero, hubo unos 140 millones de pesetas que nunca aparecieron.

Hoy, El Dioni nos cuenta cómo es su actual vida, después de haber copado todas las portadas. ¿Le reconocen? ¿A qué se dedica? ¡Dale al play para verlo!