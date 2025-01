Los días de Antonio Resines tras caer en coma: "Yo salí sin poder andar"

Resines es uno de los actores más famosos de España. Su larga carrera y su personalidad sin frenos han conquistado al público de nuestro país y hoy visita el plató de nuestro programa para repasar su trayectoria en el cine.

Aunque estudió Derecho, su sueño siempre fue ser músico o futbolista. Sin embargo, la vida le llevó a adentrarse en el mundo de la producción de cine, hasta ponerse delante de las cámaras.

Desde entonces, a lo largo de su carrera, Resines ha sido galardonado con el Premio del Festival de Cine Español de Málaga, Fotogramas de Plata y el Premio Goya a Mejor Interpretación Masculina Protagonista.

Pese a sus grandes éxitos, Resines también ha tenido momentos muy difíciles. El actor estuvo casi al borde de la muerte tras contagiarse de la Covid-19. "Los corticoides son muy fuertes y, durante el coma, soñé cosas muy raras", advierte.

Sus compañeros y amigos le apoyaron desde el primer día de ingreso y él no perdió el ánimo. Además, ha querido agradecer el trabajo de los rehabilitadores del hospital: "Yo salí sin poder andar, de no ser por ellos no habría podido salir del hospital".

Ahora, el actor sigue sumando éxitos y añade a su amplía y exitosa carrera el filme Mikaela. Según nos cuenta, es una de las películas con más acción que ha rodado. "Me pusieron un entrenador personal", cuenta.

A sus 70 años, Antonio Resines continúa acumulando éxitos profesionales y ganándose el corazón del público. ¡No te pierdas su entrevista en el video!