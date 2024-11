La DANA, desde dentro: las estremecedoras historias de los damnificados

Varias localidades españolas se han visto afectadas por la DANA. Las lluvias han arrasado sobre todo en Valencia, Cuenca o Albacete, convirtiendo varios municipios en auténticos ríos.

En Y ahora Sonsoles hemos visto varias historias de personas que lo han vivido desde dentro y nos han contado cómo les ha afectado la catástrofe.

Atrapados en el coche

Para muchos, el aviso de alerta llegó tarde, tanto que algunos estaban en mitad de la carretera. Ejemplo de ello es José Antonio, que se quedó durante horas dentro de su vehículo junto a su bebé de 2 años cuando comenzaron las lluvias.

Óscar y su padre también iban en el coche cuando comenzó todo. El agua se empezó a meter dentro y tuvieron que pasar 9 horas sobre el capó, esperando a ser rescatados. A 100 metros estaba Carlos, el hermano de Óscar, metido en otro coche e incapaz de ayudarle.

Atrapados en casa

Muchos vecinos se han quedado atrapados en casa. En Libros (Teruel), Maribel está completamente incomunicada, sin poder salir debido al alto nivel del agua, que está comenzando a meterse dentro.

Durante la noche del martes, la más fuerte para Utiel, Rebeca nos mostró imágenes sobrecogedoras de la calle en plena tormenta. El agua arrastraba coches y cubría por completo las plantas bajas de los edificios.

Familiares desaparecidos

La desesperación se apodera de los afectados por la DANA, que no solo han perdido sus casas, si no también a sus familiares y amigos. Tamara, por ejemplo, no encuentra a su hermano y a su mujer, que salieron arrastrados cuando el agua se llevó su casa.

Casas destrozadas y fallecidos

también ha perdido a sus. Ambos residen en familias de acogida en dos de las localidades más afectadas por la DANA. ¿Conseguirá comprobar si están bien?

Por ahora, la cifra de fallecidos asciende a 95, aunque son decenas los desaparecidos que aún se buscan sin descanso. Sin embargo, los equipos de emergencia todavía no pueden acceder a ciertas zonas, como a Massanassa, en Valencia. Allí, el cadáver del vecino de Heliopermanece todavía en el garaje, a la espera de que puedan entrar a por él.

En Y ahora Sonsoles también hemos accedido a viviendas que han quedado completamente destrozadas, como la de Amparo, que, pese a haberlo perdido todo, da gracias de haber sobrevivido a la tragedia.

Un auténtico drama del que los afectados continúan recuperándose. Está previsto que la alerta continúe durante el fin de semana, aunque con tormentas menos intensas y duraderas que se disiparán por completo a principios de la próxima semana.