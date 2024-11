La DANA arrasa en las residencias de ancianos: "Eso no era una riada, eran 14 juntas"

La DANA inundaba el martes pueblos enteros en Valencia. Cientos de casas quedaron destrozadas y más de 200 personas perdieron la vida a causa de las fuertes lluvias.

Las residencias de mayores han sufrido mucho los efectos de la DANA. Muchos se quedaron atrapados dentro, con el agua hasta las rodillas o flotando en sus sillas de ruedas.

Cuando el agua comenzó a subir, un centro de Benetússer se quedó sin luz y el ascensor no funcionaba. El personal subió a los ancianos a pulso hasta la primera planta, donde 27 personas estuvieron atrapados durante días.

En otros, como el de Sedaví, todos lograron ponerse a salvo, pero el centro ha quedado destrozado en la planta baja. "Me cogió un chico la silla por detrás y yo no me lo podía creer", nos cuenta José, uno de los residentes.

José nos cuenta que, aunque vivió la riada del 57, jamás imaginó que podría llover como lo hizo el martes pasado. "Eso no era una riada, eran 14 juntas", asegura. ¿Lograrán volver a la normalidad pronto?