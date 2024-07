Dakota, el justiciero que hace frente a los carteristas con un pulverizador de agua: "No se me escapan"

Dakota es el justiciero que se ha hecho viral en redes al haber encontrado un método con el que hacer frente a los carteristas de manera única: con un pulverizador.

Armado con su botella de agua y una cámara de 360 gados, se enfrenta a los delincuentes en Madrid sin mostrarse agresivo para frenar el robo de carteras.

El agua es efectiva y legal, por lo que Dakota sabrá que no tendrá consecuencias legales siempre que no cause lesiones. Además, él conoce a sus objetivos y no tiene miedo de enfrentarse a ellos, aunque prefiere mantener su identidad en secreto.

De esta manera, Dakota pone de su parte para mantener las calles de Madrid un poco más seguras. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con él y nos ha enseñado en directo todo lo que hace falta para hacer frente a los delincuentes.

Dakota no actúa solo, sino que su pareja ha querido unirse a él de manera voluntaria. Sin embargo, no siempre sale bien, porque en una ocasión ambos recibieron una paliza.

Eso sí, él no es el primero en hacer frente a los carteristas a su manera. En Y ahora Sonsoles conocimos a Francisco, un hombre sevillano que colabora con los agentes para reducir el número de robos en la ciudad.