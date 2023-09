Cristina Pedroche confiesa que quiere tener más hijos: "Yo ahora quiero ocho"

Sonsoles Ónega le ha preguntado a Cristina Pedroche si quiere tener más hijos, y la presentadora ha respondido que no cree que se puede querer más.

Eso sí, tanto a ella como a Dabiz Muñoz les apetecería tener más. "Ahora yo quiero ocho", ha confesado. De hecho, ella no estaba segura de querer tener hijos, pero decidieron intentarlo en verano.

Poco después, se quedó embarazada y, aunque en un principio pensó en las Campanadas y cómo iba a ir con tripa, enseguida se alegró. "Fue un poco shock", ha asegurado.

Además, las campanadas fueron muy bonitas y ahí anunció que estaba esperando su primera hija.

Este año, que además será su décimo aniversario recibiendo el año nuevo en Antena 3, no sabe si llevársela o no porque hace frío y es mucho rato trabajando. "Me da pena", ha bromeado.

Y es que la joven ha contado en 'Y ahora Sonsoles' que cada día llora de pena de ver que su hija Laia crece muy rápido, pero está muy feliz de tenerla como hija porque "es perfecta".

Además, ha contado cómo fue el parto, ya que ella decidió tener a su hija sin epidural. "Es maravilloso", ha confesado.