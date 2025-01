Una madre denuncia la impunidad de la agresora de su hija: "Me dijeron que era inimputable por ser menor de 14 años"

Entre la salida y la entrada del nuevo año, una menor recibió tres palizas en menos de 72 horas. La autora: otra joven menor de 14 años.

Su madre descubrió que a su hija la estaban agrediendo en el colegio gracias a una chica que forma parte de la pandilla de la menor. Esta le llamó para decirle que estaban pegando a su hija.

Sin dudarlo, la madre fue a la policía, decidida a denunciarlo. Sin embargo, la comisaría no tomó ninguna medida, alegando que, al ser la agresora menor de 14 años, es inimputable. "Me dijeron que no iba a quedar en nada, que no hay ley", señala.

Ante la ineficacia de la ley, la madre de la víctima acude a las redes sociales para denunciar lo ocurrido. "No puede salir a la calle sola por miedo", advierte, "¿tengo que esperar a que la maten?".

Según nos cuenta, su hija teme que pueda volver a ocurrir y no es la única que vive palizas constantes en el municipio. ¿Conseguirá hacer justicia?