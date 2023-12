La confesión del asesino de Las Gabias tras matar a su hermana y su sobrino: "El demonio se me metió dentro"

Después de haber visto las imágenes del asesino confeso de Las Gabias, que mató a su hermana embarazada y su sobrino de 3 años por un motivo de conflicto de herencias, hemos accedido a la declaración y confesión del responsable.

Llegó a la casa con mucho sigilo y con una lanza metálica en la mano, con cuidado de no levantar ninguna sospecha. Minutos después, cometió el crimen. "Mi sobrino estaba allí, viéndolo todo", aseguró refiriéndose al momento en el que le dio a su hermana con la barra.

Una descripción de los hechos que realizó el pasado 27 de mayo de 2022, en la que confesó que la mañana del crimen se levantó enfadado por la rabia acumulada durante los años a causa de los malos modos de su hermana, dijo.

Además, contó que cuando llegó, abrió la cancela, que estaba cerrada con llave y le pegó a su hermana muchas veces hasta que cayó al suelo. "El demonio se me metió dentro", aseguró.

Primero mató a su hermana, embarazada de 8 meses, y después al pequeño de 3 años. Y es que, según él mismo dijo, después de asesinar a la mujer, arrastró el cuerpo de ella hacia donde estaba su hijo y pensó que debían estar juntos.

Una declaración en la que, además, salieron a relucir los celos y rencores hacia su hermana. "Era la niña mimada, la reina", dijo.

Eso sí, en su confesión reconoció los hechos y pidió la pena de muerte. "Lo que he hecho no tiene nombre, no era yo", dejó claro.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con los vecinos, que han asegurado que la familia lo está pasando muy mal, y la que más está sufriendo es la madre de la víctima y del asesino confeso. Está muy mal, apenas sale de casa pero, eso sí, reconoce lo que ha ocurrido y asegura que no tiene hijos.

Apenas puede dormir por las noches y, por ese motivo, sale muy temprano de casa a pasear, algo que le han recomendado los médicos. Además, una prima duerme con ella en casa para que no esté sola.

Rosario, la prima de la víctima y el asesino confeso, que aseguró que se quedaron consternados tras conocer la noticia y, sobre todo, el móvil del crimen.

Y es que este asesinato podría volver a repetirse, ya que Rosario está pasando por una situación similar con su hermano, donde las amenazas y los altercados son frecuentes.