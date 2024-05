Las comuniones, en el punto de mira al haberse convertido en 'minibodas': "Hay muchos intereses detrás"

Las comuniones están en el punto de mira después de que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, haya pedido en su carta pastoral de este mes que no se celebren como si de mini bodas se trataran.

Y es que, según insinúa, los niños están poniendo hoy en día más interés en recibir regalos que en recibir el sacramento y se ha sembrado la polémica.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nuria Pajares, influencer y madre de 3 niñas que han celebrado sus comuniones como si fueran bodas. En su celebración había photocall, pistolas de agua, de todo.

Y es que ha explicado que ella viene de una familia en la que también se lo celebraron a lo grande, pero no tenían redes y por tanto no lo pudieron publicar. "Venimos de familia religiosa y lo más importante de la comunión no lo habéis podido ver, era la llegada de Jesús", ha dicho.

En total hubo 32 invitados pero lo hizo a lo grande. En cuanto a lo que ha dicho el obispo, lo puede llegar a entender pero no lo comparte. "Me pude gastar el dinero en un viaje pero quise gastarlo en celebrarlo con la familia", ha explicado.

También hemos podido hablar con Francisco Cánovas, párroco, que ha asegurado que, tras terminar el primer fin de semana de comuniones, sí es cierto que en torno a estas celebraciones religiosas son muchos los que sacan provecho. "Hay muchos intereses también", ha dicho.

En la reunión que tuvo con los padres, él les dijo que era un contexto en el que los niños reciben el sacramento. "La cuestión está en poner en el centro a Jesús", ha dicho.