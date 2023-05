Los celos de Julia Janeiro, el motivo de su ruptura con el futbolista Tommy Rossi

Están siendo días difíciles para Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique, que a sus 20 años acaba de recibir un varapalo: su relación con Tommy Rossi se ha acabado.

Según la revista Semana, ha sido el futbolista el que ha dejado la relación de más de un año. Al parecer, Rossi se ha cansado de la actitud celosa de la joven y del control que ejercía sobre él cuando salía con sus amigos.

Una separación que hemos podido ver en las redes sociales, y es que Julia y Tommy ya no se siguen en redes sociales.

Eso sí, la influencer no pierde la sonrisa y se ha dejado ver muy animada y bailando en redes sociales. Sin embargo, hay un rastro del futbolista que la joven no ha borrado: una foto muy romántica de ambos. ¿Es una señal de que aún no ha pasado página?

Marta Bolonio nos cuenta más detalles

Marta Bolonio nos ha contado más sobre esta sonada ruptura, y ha asegurado que su entorno sí podía prever que esto iba a ocurrir. "Era una relación con muchos baches", ha explicado.

El futbolista, según ha afirmado la colaboradora, no veía la relación de la misma manera y cada vez que salían a la calle acababa en discusión.