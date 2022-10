Nuestras celebrities, suspendidas en inglés

Solo el 22% de los españoles habla bien inglés y, claro, entre los famosos el porcentaje no tiene por qué ser mejor. Algunos nos han dejado muestras de que el inglés es su asignatura pendiente.

“Relaxing cup of café con leche in plaza mayor” es una frase de Ana Botella que nos hace recordar que la lengua propia de Reino Unido no es el punto fuerte de muchos. Sergio Ramos o el mismo alcalde de Vigo, Abel Caballero, no son grandes referentes a la hora de hablar inglés.

Aunque el spanglish no es el idioma oficial, son muchos quienes lo practican, mujeres como Lolita Flores se mostró así de natural diciendo la siguiente frase:"You speak with me another moment, quizás". Y hay otros, que hasta triunfaron sin saber apenas inglés en sus inicios, como Paz Vega. En conclusión no hay que rendirse porque ¡quien la sigue, la consigue!