Carmen Sevilla será nombrada Hija Predilecta de Sevilla el 30 de mayo de 2024, día de la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que nombrarán Hija Predilecta de Sevilla a Carmen Sevilla el 30 de mayo de 2024. Una decisión que se ha tomado con el objetivo de homenajear a la cantante, que llevó su ciudad por bandera allá donde fue.

Además, le van a poner una calle con su nombre en la capital andaluza.

La cantante ha fallecido a los 92 años después de convivir durante 13 años con el alzhéimer. Durante esta etapa de su vida, la actriz ha vivido en una residencia, alejada de sus amigos, y sus últimos días ha estado ingresada en el hospital acompañada únicamente por su hijo Augusto Algueró.

A pesar de que su muerte ha conmocionado a todo el mundo, la cantante no ha podido ser despedida como a todos les hubiera gustado, una decisión de su hijo que han lamentado todos sus amigos que tanto la querían.

No solo no han podido verla en sus últimos días de vida, sino que desde que contrajo la enfermedad su hijo decidió mantenerla en la estricta intimidad y no ha dejado que nadie la visite, ni siquiera grandes amigas como Marily Coll, su último representante Luis Méndez o artistas como Norma Duval.

Eso sí, a través de redes sociales han aprovechado para dedicarle unas palabras a la que fue la 'novia de España'.