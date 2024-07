Carmen busca al padre de su nieto Antonio, a quien le negaron conocer a su hijo: "Estamos dispuestos a recibirte"

Carmen vive con la pena de que su nieto Antonio nunca llegó a conocer a su padre. Su hija Esperanza se quedó embarazada joven y ocultó el embarazo al que entonces era su pareja, pero él acabó enterándose.

A pesar de que le reclamó verlo, ella no se lo permitió. La abuela paterna también lo intentó a través de una carta que no dio resultado. Entonces, Esperanza perdió todo el contacto con el padre y su familia.

Ahora Antonio, con 23 años, sufre por no haber conocido a su padre. Por ese motivo, Carmen, su abuela, quiere ayudarle a encontrarlo. Sabe que es un hombre cubano de 47 años.

Ambos llevan años tras su pista, pero la búsquedanunca ha dado frutos. Además, con el paso del tiempo ha crecido el sentimiento de culpabilidad en Carmen por haber alejado a su nieto del padre. Por eso cree que es el momento de enmendar el pasado.

Carmen no sabe el motivo por el que su hija tomó esa decisión, pero ella la apoyó. Ahora se arrepiente y quiere que su nieto conozca, no solo a su padre, sino también a su abuela paterna, que escribió una carta. "Si él hizo algo mal, yo no lo voy a aprobar. Dime algo de mi nieto, fue desde que lo supe que ya lo quiero", escribió.

La abuela tiene pena porque esa mujer nunca pudo tener una fotografía de su nieto, y entiende que se sentirá mal al no haber vivido con él.

Carmen y su hija han buscado al padre de Antonio, pero no han encontrado ninguna información. Esta abuela ha querido hacer un llamamiento por si el padre de Antonio la está viendo. "Lo siento mucho, si se puede arreglar y quieres encontrarte con tu hijo nosotros estamos dispuestos a recibirte", ha dicho.

