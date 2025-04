Boticaria García desmonta los mitos alrededor del chicle: ¿es cierto que ayuda a perder peso?

Existen muchos mitos alrededor de los chicles. Por eso, Boticaria García nos cuenta cuáles son reales y cuales no.

Los chicles pueden generar saciedad y están vinculados con la pérdida de peso ya que nos ayudan a comer menos. Además ayuda a quitar la ansiedad y activa zonas del cerebro vinculadas al control emocional.

Al contrario de lo que muchos piensan, los chicles sin azúcar no son inflamatorios, pero pueden producir hinchazón al tragar aire mientras mascamos. Sin embargo, los chicles con azúcar en grandes cantidades sí pueden provocar inflamación.

Otro de los grandes miedos cuando se come chicle es que sea perjudicial para nuestra boca. Si no tienen azúcar no son malos para los dientes ni el esmalte, de hecho, mantienen a raya las bacterias de nuestra boca.

En definitiva, los chicles sin azúcar no suponen ninguna amenaza para nuestra boca y, además, tienen muchos beneficios. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!