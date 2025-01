Borja lo dejó todo para tocar el piano: "Perdí a mis amigos y a mi familia, me decían que estaba loco"

Borja Niso nunca había tocado el piano, ni siquiera se lo había planteado, hasta que escuchó la canción de Ludovico Einaudi que sonaba en el anuncio de la Lotería Nacional de 2015. Aquel spot le cambió la vida por completo y tuvo claro que el piano era su futuro.

Tras investigar sobre Ludovico Einaudi, acudió a un concierto que le confirmó que debía seguir aquel camino. "Me obsesioné con el piano, no podía dormir", nos cuenta.

Borja era ingeniero informático y tenía una vida estable, pero decidió dejarlo todo para ser pianista, pese a que no había tocado jamás. Aquella decisión no fue fácil, ya que muchas personas de su entorno no le apoyaron.

"Lo duro ha sido que me tacharan de loco", confiesa. Su mujer, sus padres y sus amigos le pidieron que fuera al psiquiatra porque no entendían qué le ocurría. Sin embargo, Borja tenía claro que aquel era su sueño.

Aunque tuvo que dejarlo todo, Borja presentía que la vida pondría todo en su lugar y le ayudaría a ponerse encima de un escenario. "Los sueños se pueden cumplir", asegura.

Seis años después desde que empezó a tocar, Borja es pianista profesional y ha demostrado su talento en el programa El Piano, interpretando la pieza que le cambio la vida, 'Nuvole Bianche' de Ludovico Einaudi. ¡No te lo pierdas!