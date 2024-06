Los audios de Ana María Henao hablando de su relación tóxica antes de desaparecer: "Es un narcisista"

En Y ahora Sonsoles hemos escuchado en exclusiva los audios de Ana María Henao en los que hablaba de su relación con David, el principal sospechoso de su desaparición. En ellos, la joven asegura que le había conseguido un psiquiatra para que analizara su comportamiento.

"Él es un narciso, pero no lo sabe", decía la joven, que añadió que su pareja le había vuelto a engañar. Además, contaba que los psiquiatras le iban a ayudar en el proceso de divorcio para que fuese justo para los dos, y ella no estuviese en desventaja.

Ana María, además, se quejaba de que en la relación ella no importaba, solo él. "Me están ayudando a sacarle para que su manipulación no funcione", ha dicho.

Ana María Henao y su marido luchaban por salvar la relación meses antes de su desaparición, pero ella no compartía los métodos de David, que decidió abrir la relación.

No se ponían de acuerdo y llevaban meses acudiendo a terapia de pareja, pero ella tenía miedo. Según se extrae de las palabras del sumario, su marido la manipulaba. "Fue diagnosticado como una persona narcisista", incluye el documento.

Ana María, además, había descubierto una infidelidad de David, que tenía relaciones con otras mujeres a través de una plataforma de citas. La propia amante ha reconocido que se conocieron en octubre de 2023, cuando Ana María y él seguían casados.

Tenían una relación íntima, que fue lo que destruyó su matrimonio. Ana María decidió, por tanto, irse a España para separarse de él y, aunque todavía seguía enamorada, estaba abierta a conocer a otras personas.

El divorcio no estaba siendo fácil y el reparto de propiedades provocaba discusiones constantes. Una relación tóxica que los mantuvo unidos hasta el 2 de febrero.

En Y ahora Sonsoles hemos recibido la visita en exclusiva de Luisana, una de las mejores amigas de Ana María Henao y la última persona que la vio, que nos ha contado todo acerca del matrimonio.

Ha asegurado que Ana María tenía miedo de su marido, algo que ella le preguntó el día antes de la desaparición. "No me decía sí o no, me decía que el siempre quiere controlarlo todo", ha dicho.

Eso sí, tardó en darse cuenta de la persona con la que se había casado e incluso tuvo un intento de recuperar el matrimonio. Por ese motivo viajó a Miami y después se fueron juntos a Serbia, donde pasaron, según Luisana, cosas muy turbias después de que Ana María descubriera una nueva infidelidad.

Luisana ha asegurado que a ella no le sorprende nada de lo que se está contando y las sospechas de que él la mató y la sacó del piso en una maleta.

Según ha contado su amiga, Ana María le dio un ultimátum y le dijo que si el día 1 de febrero no firmaba los papeles del divorcio, tomaría cartas en el asunto.