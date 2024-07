El atractivo acompañante de Mar Flores: ¿Quién es el hombre que veranea con la modelo?

Mar Flores disfruta de unas merecidas vacaciones en Ibiza con un nuevo acompañante. Se trata de Nicolás Corrochano y Antón, un atractivo ejecutivo con el que la modelo comparte una jornada de playa.

Moreno de piel, rubio de pelo, cubre su rostro con unas gafas y disfruta de una sangría junto a la modelo. La pareja de amigos comparte confidencias, él le explica algo a Mar y ella le escucha con mucha atención.

Hemos podido incluso un momento de gran complicidad entre ambos con sonrisas incluidas. Más tarde, Nicolás sofoca el calor mediterráneo con un baño mientras Mar se sirve más sangría y no le quita el ojo.

Cuando terminan sus copas, la pareja se marca. Pero la cosa no queda aquí, si no que Mar Flores cuelga una foto en su cuenta de Instagram viendo el atardecer en el puerto y con el mismo look que lleva en la playa.

Nicolás Corrochano es gerente de marketing digital y gestión de datos de una empresa belga de la que también es socio. Habla cinco idiomas y ha vivido en Bélgica y Francia. Actualmente, su empresa se acaba de expandir a nuestro país.

Tras su ruptura con Elías Sacal hace 8 meses, puede que Nicolás sea el gran refugiado de Mar Flores.