Así fue la infidelidad de Junior a Rocío Dúrcal: "No me manifestó ningún arrepentimiento, no le dio tanta importancia"

La relación entre Rocío Dúrcal y su marido Junior parecía perfecta. Sin embargo, la publicación de un libro que recogía una infidelidad por parte del artista provocó una gran crisis familiar.

Eva Celada es una de las autoras de las memorias de Junior donde se relata que este le fue infiel a Marieta. Según nos cuenta, Junior llegó a contárselo en vida y esta le perdonó.

Todo ocurrió cuando ambos se encontraban separados por trabajo. Junior estaba en Filipinas, donde tenía mucho éxito y su camino se cruzó con el de la actriz filipina Vilma Santos.

"Hizo tres películas con ella y le aconsejaron hacerlo como soltero", nos cuenta Eva. Según ella, la actriz se enamoró de Junior y él "se dejó querer".

Junior confesó aquella infidelidad, que parece ser la única del artista. "Él a mí no me manifestó ningún arrepentimiento", señala Eva, "no le dio tanta importancia".

La publicación del libro levantó heridas entre los hijos del matrimonio Carmen y Antonio, que no se personaron en la presentación. Hoy, en Y ahora Sonsoles, Eva Celada nos cuenta todos los detalles sobre la polémica infidelidad.