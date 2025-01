Aramís Fuster quiere recuperar a sus hijos: "A una madre no se la repudia de esta forma"

María Antonia Pérez Sánchez, también conocida como Aramís Fuster, se puso en contacto con Y ahora Sonsoles con un propósito claro: recuperar a sus hijos.

Cuando la vidente comenzó a hacerse conocida en televisión y sus predicciones atrapaban a miles de espectadores, Aramis decidió dedicarse por completo a la videncia. Esta elección fue algo que sus hijos nunca aceptaron.

Además, Aramís cree que sus hijos se distanciaron porque el padre de su hijo mayor les influenció. "Yo me divorcié y la alta sociedad catalana no lo entendió", nos cuenta la vidente.

Desde entonces, sus hijos Karim y Aramís, rompieron su relación con ella. La vidente perdió el contacto con ellos por completo y asegura que, incluso, la repudiaron legalmente.

Durante 24 años, Aramis Fuster no ha pasado un solo día en el que no haya pensado en sus hijos. "Todavía me duelen los puntos de haberles tenido, advierte, "a una madre no se la repudia de esta forma".

Hoy admite que no está bien de salud y que quiere reencontrarse con ellos para recuperar el tiempo perdido. Su desconexión ha sido tal, que se ha enterado de que tiene nietos por terceros.

Aramís deja a un lado su personaje televisivo para mostrarnos su lado más sincero y desesperado por recuperar a los suyos. ¿Logrará retomar el contacto con sus hijos?