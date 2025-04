El apagón sorprende a Gisela en pleno ensayo de Tu cara me suena: "El plató se ha quedado a oscuras y hemos parado todo"

Desde las 12:30 horas de este lunes, un apagón generalizado afecta a toda España, sin que se hayan identificado las causas por el momento. Millones de españoles continúan sin suministro eléctrico e incomunicados.

La cantante Gisela todavía no ha recuperado la luz desde Barcelona al completo. "En casa no tengo Wi-fi, me he venido a la biblioteca municipal de mi pueblo", nos cuenta.

El apagón ha sorprendido a la artista en pleno ensayo de su actuación de Tu cara me suena. "El plató se ha quedado a oscuras y hemos tenido que parar todo", señala.

Algunos de sus compañeros se han quedado atrapados en medios de transporte y ella, por suerte, ha podido volver a casa con su hijo. "La grabación de la gala se ha aplazado", advierte Gisela. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el video!