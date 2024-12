Antonio Canales, indignado ante las acusaciones de su casera: "No debo ni un duro, la deuda es inexistente"

La guerra entre Antonio Canales y su casera Pilar se recrudece más que nunca. Según ella, el bailaor lleva más de tres meses sin pagar el alquiler y los suministros, llegando a deberle casi 4.000 euros.

Canales visita el plató para poner fin a los rumores y aclarar en qué situación se encuentra. Según él, no tiene por qué ocupar esa casa porque tiene la vivienda de su madre y su carrera está en pleno auge.

"No debo ni un duro, la deuda es inexistente", asegura. Canales asegura que nunca se retrasó en las mensualidades durante 12 años, pero muchas veces le pagó en mano "porque ella no quería que se viera reflejado en el banco".

Canales cuenta que, cuando se enteró de las acusaciones de Pilar por televisión, él la llamó y le ingresó lo que le pedía. Sin embargo, al poco tiempo, ella le cortó la luz. "Ella me quiere echar y uno no se puede tomar la justicia por su mano", advierte el bailaor.

A raíz de las acusaciones de Pilar, ambos se han adentrado en el terreno judicial, atacando con denuncias cruzadas. Mientras Pilar ha demandado al bailaor por impagos, este lo ha hecho por coacciones, alegando que Pilar le ha dejado el suministro eléctrico al mínimo.

El reclamo de Pilar continúa siendo el mismo: que Canales abandone la vivienda. Sin embargo, el bailaor no parece dispuesto a hacerlo. "Yo todavía no he recibido un burofax por su parte", asegura. ¿Hasta dónde llegará la guerra entra Canales y su casera?