Ángeles fue madre a los 13 años: "Renuncias a muchas cosas, pero yo soy lo que soy gracias a él"

Ángeles se enteró de que estaba embarazada a los 13 años. El shock fue doble cuando, además, descubrió que ya estaba de cinco meses.

Fueron sus amigas las que le obligaron a hacerse el test de embarazo. "Me separé un poco de ellas y, cuando las vi pasados unos meses, notaron el cambio en mi cuerpo", señala.

La noticia fue una bomba en su familia, que llegó a afectar al matrimonio de su madre. "Se pasó toda la noche llorando a los pies de mi cama", recuerda, "no se lo tomó mal, fue más pena".

Pese a las dudas, Mari Ángeles, su madre, fue su mayor apoyo y gracias a su ayuda, Ángeles pudo continuar con los estudios. Ella fue la segunda madre de Abraham, ya que ella al principio ella no sabía cómo gestionarlo. "Cuando el niño me llamó 'mamá' yo no era consciente", asegura.

Hoy, Abraham tiene 18 años y, aunque fue muy duro tenerle a tan temprana edad, se ha convertido en el mayor regalo de su vida. "Yo no lo recomiendo a nadie, pero no me arrepiento, yo soy lo que soy gracias a él", asegura.

Abraham y Ángeles han aprendido a verle el lado bueno a su diferencia de edad y hoy pueden salir juntos y convertirse en el mejor amigo del otro. ¡No te pierdas su entrevista en el video!