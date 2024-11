Andrés, un coleccionista de película: "He tocado a todas las estrellas que he querido con la mano"

Andrés tiene una afición tan curiosa como especial: colecciona fotografías de estrellas de cine firmadas. A sus 83 años, ya tiene 1.600 imágenes de personalidades como Federico Fellini o Marlon Brando.

La razón por la que se ha ganado la confianza de tantos famosos es que, con muchos, tenía una relación de amistad. "Ana Mariscal me decía: quien te conoce, difícilmente te va a decir que no, porque tienes algo que nos enamora", señala Andrés.

El trabajo de Andrés también le hizo más fácil acercarse a los grandes del cine, ya que trabajaba en Warner Bros y en casa tenía un millón y medio de imágenes y negativos de películas.

"He tocado a todas las estrellas que he querido con la mano", asegura, recordando cenas y veladas con famosos. Sin embargo, hay una persona de la que Andrés no consiguió su autógrafo: Greta Garbo, a la que llama "la imposible". ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!