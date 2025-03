Anabel sigue viviendo en casa de sus padres para poder costearse sus viajes: "Lo que me gusta es gastar en viajar"

Independizarse se ha convertido en todo un desafío para los jóvenes. Mientras algunos luchan por conseguir un alquiler acorde con su sueldo, otros viven muy bien bajo el cobijo de sus padres.

Anabel tiene 31 años y por ahora no tiene intención de irse de casa de sus padres. Aunque le gustaría vivir sola, estar con sus padres le permite seguir con su estilo de vida repleto de viajes. "He trabajado desde los 18, pero cotizados, muy pocos, porque lo que me gusta es gastar el dinero en viajar", señala Anabel.

Al principio, su madre Chari tenía miedo de que viajara y le pasara algo, pero ha terminado acostumbrándose. "Me daba miedo que la violaran o le quitaran los órganos", advierte, ahora ya entre risas.

Ahora, Anabel viaja a cientos de sitios que se puede permitir gracias a sus padres y a su trabajo. Sin embargo, espera algún día poder vivir sola, pero manteniendo su estilo de vida. ¡No te lo pierdas en el video!