Ana Obregón lanza un mensaje a Terelu Campos: "Vamos a ponernos las pilas las dos"

Terelu Campos ha confesado públicamente que lleva casi una década sin tener intimidad física con un hombre. Sus declaraciones han desatado multitud de reacciones en redes, aunque ella asegura que es por voluntad propia, ya que "el sexo está sobrevalorado".

Ana Obregón no ha dudado en salir en su defensa. "Terelu, tú y yo estamos ahí, ahí", ha señalado, entre risas. Según nos cuenta, la actriz lleva también mucho tiempo sin acostarse con alguien.

"Yo no creo que me vuelva a apetecer nunca", ha confesado, asegurando que fue a raíz de la enfermedad de su hijo que perdió el apetito: "Se me quitaron las ganas hasta de vivir".

La actriz y presentadora ha afirmado que, con la edad, lo que se busca es cariño y paz, aunque no descarta volver a sus costumbres. "Vamos a ponernos las pilas las dos", ha advertido, dirigiéndose a la hija mayor de María Teresa Campos. ¡No te pierdas el momento en el video!