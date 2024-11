Alerta roja por DANA: qué significa y qué debemos hacer para no correr riesgos

Desde hace dos semanas, nuestro país se enfrenta a una DANA sin precedentes. Las inundaciones causaron daños irreparables en Valencia y, ahora, una nueva riada baña zonas como Málaga.

Ante la nueva DANA, muchas localidades están en alerta roja, lo que implica un peligro extraordinario y requiere de unas medidas especiales. Mientras que el aviso naranja indica riesgo, el rojo es un riesgo extremo.

Roberto Brasero ha dado las claves para entender qué implica una alerta roja. Por un lado, significa que los bienes o la población somos vulnerables ante dichos fenómenos, o que las zonas expuestas podrían sufrir daños catastróficos.

Ante el peligro, es importante seguir las indicaciones de la AEMET: no salir de casa, no coger el coche o no viajar salvo caso de necesidad. En caso de tener que trabajar y que estemos poniendo en riesgo la vida, si el trabajador puede acreditar el peligro, estaría cubierto en caso de perjuicio.

