Descubre a Leo Rizzi, el escultor de 'Veo cómo cantas': un cantante que ya triunfa en las redes sociales

"Con el número 2: el escultor. Afirma que el arte le sale por los poros, bien sea esculpiendo, pintando o cantando sus propias canciones", así presentaba Manel Fuentes a este cantante misterioso que ha resultado no ser un farsante, sino tener una espectacular voz, aterciopelada y muy personal.

Es Leo Rizzi, un artista que consiguió pasar desapercibido para los asesores y para la concursante gracias a su apariencia. A algunos les llamó la atención su parecido con Mick Jagger, mientras que otros destacaban su llamativa presencia. Josie incluso bromeaba con que no podría ser tan completo de ser tan bueno como escultor y pintor y, además, cantar bien.

Cuando fue descartado, Leo Rizzi sorprendió a todos, o casi, ya que Ana Milán sí apostaba por él. Con el tema ‘We can make it if we try’, de The Sylvers, dejó a todos impresionados.

En el vídeo, nos cuenta cómo empezó en la música y su trayectoria profesional. Actualmente triunfa en Spotify y tiene más de 800.000 seguidores en Tik Tok. También nos revela cómo compagina ser cantante con su pasión por la escultura. Y, finalmente, nos canta en exclusiva.