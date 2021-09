El viento, el factor determinante para despejar las nubes del volcán de La Palma en su entrada al mar

El volcán de Cumbre Vieja (La Palma) tiene sus propios tiempos y no ha sido hasta la noche de este martes cuando la colada de lava ha alcanzado el mar a su paso por Tazacorte. Tras encontrar en contacto con el agua se ha generado una gran nube de humo provocada por el contraste térmico.

El viento es el responsable de diluir o no esas nubes. Los expertos señalan que por el momento la columna de humo contiene en su mayor parte cloro. El viento es el encargado de mover esas nubes. Actualmente los vientos se desplazan con fuerza en el noroeste pero al nivel de la costa de Tazacorte ese viento no es tan intenso y no diluye las nubes. En este punto los vientos son variables, débiles y no diluyen esas nubes.

Las autoridades piden mucha precaución en esa zona. Recomiendan a los palmeros no salir de sus casas, cerrar puertas y ventanas y en el caso de tener que salir hacerlo con las medidas de protección adecuadas.

Los últimos datos apuntan que la nube que se ha generado contiene vapor de agua pero podrían contener ácido clorhídrico, un elemento químico altamente tóxico.

