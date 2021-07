Nuestras fieles mascotas, necesitan más cuidado con el calor

Empieza el calor abrasador y debemos mantenernos más hidratados que nunca, no exponernos a horas punta al sol, y seguir una serie de consejos para evitar sufrir una insolación. Pues con nuestras mascotas más de lo mismo, ¿qué hacer con ellos para que no sufran tanto en verano con este calor?

Pues al igual que hacemos los humanos, hay que evitar sacarlos en horas punta, que no estén mucho tiempo al sol, no dejarlo en los coches ni siquiera aunque sea poco tiempo. Pero no es el único consejo, hay que procurar también llevarlo a zonas verdes, evitando así el asfalto que está demasiado caliente para sus patas.

Y lo más importante de todo, la hidratación, deben tener siempre agua fresca disponible y accesible en cada momento.

Son múltiples los consejos que podemos seguir para que nuestras mascotas sobrelleven estas altas temperaturas de la mejor manera posible, pero lo fundamental, es no abandonarlos jamás, ya que nuestros fieles amigos, nunca lo harían.