César Gonzalo alerta de los cambios de tiempo: "De la manga corta de hoy, a la chaqueta y el paraguas mañana"

Seguimos montados en la montaña rusa de las temperaturas. Hoy hemos llegado a lo más alto de la semana, con un jueves casi de veranillo, y mañana toca una pronunciada bajada de los termómetros. No será el único cambio de lo que queda de semana, aún dará tiempo para uno más.

Llegan lluvias

El frente que ya hoy afecta a Galicia, mañana seguirá dejando lluvias abundantes con fuerte viento y oleaje en la comunidad gallega. Más débiles afectarán al resto de las comunidades del cantábrico, y al oeste de Castilla y León. Durante la mañana se esperan en Cáceres, Toledo, Guadalajara, Cuenca, norte de Andalucía, y de forma fugaz en la Comunidad de Madrid, por la tarde no deberían darse ya en estas zonas. A esa hora algunas tormentas pueden surgir en las sierras de Teruel y alguna nevada débil se espera en los Pirineos a partir de 2.000 metros de altitud. Las precipitaciones también se esperan en el norte de las Islas Canarias. En las costas del mediterráneo si no hay sorpresas no debería llover mañana.

Mañana refresca

Hoy hemos tenido un auténtico día de veranillo, en San Sebastián han alcanzado casi los 29ºC, más calor en el País Vasco que en las Islas Canarias; 28º en Granada y en Écija (Sevilla), son algunos de los ejemplos de las temperaturas del hoy. Mañana esperamos siete grados menos que hoy en casi todo el País salvo en las costas del Mediterráneo. Frío no tendremos pero de la manga corta de hoy, volveremos a la “chaquetilla”. Algunas temperaturas máximas de mañana: esperamos 22º en Bilbao, 16º en Valladolid, 17º en Madrid, 20º en Badajoz y 23º en Sevilla

Vaivén de temperaturas.

Este jueves ha tenido temperaturas como las propias de junio casi ya de verano; mañana y el sábado, con la bajada, volveremos a valores propios de marzo; el domingo toca una nueva subida y tendremos un día de San José típico del mes de mayo.

Fin de Semana

Durante el sábado aún se esperan algunas lluvias en el extremo norte. Con posibles tormentas por la tarde en el interior de Alicante, Murcia, Albacete y sierras orientales de Andalucía. El Domingo se abrirán grandes claros en el interior, en Cataluña habrá que estar atentos a las tormentas. En un día de cielos cubierto en el extremo norte.

Fallas tranquilas

Este año no habrá que estar pendientes del cielo en las Fallas de Valencia, no se esperan lluvias. Con una temperaturas que se mantendrá en unos agradables 20ºC