'Tu cara no me suena todavía' se despide en directo y a lo grande esta noche a las 22:00

ESTA NOCHE A LAS 22:00 HORAS EN ANTENA 3

Tras once emocionantes galas en las que hemos visto desfilar a las mejores voces de nuestro país, 'Tu cara no me suena todavía' celebra la gran final esta noche en directo a las 22:00 horas. Manel Navarro, Melody, Falete y Adrián Rodríguez son los cuatro invitados especiales de la gala final, en la que los seis finalistas se batirán en la puja por la gloria. Pero esta vez, los espectadores elegirán quién es el ganador.